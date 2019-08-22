Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ракета стартовала в 6.38 мск. Во время запуска, находящийся на борту «Союза» робот произнес гагаринскую фразу «Поехали!».

Сейчас российский корабль «Союз МС-14» выведен на околоземную орбиту. Отмечается, что после выхода на орбиту корабль возьмет курс на МКС.

Полет является первым в Россиизапуском человекоподобного робота в космос.

Ранее сообщалось, что была названа дата отправления робота «Федора» в космос.