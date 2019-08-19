В РБК сменилось руководство
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Принадлежащая Григорию Березкину объединенная редакция РБК объявила о смене руководства. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что на новую руководящую должность назначен Петр Канаев.
Канаев в прошлом занимал пост первого заместителя соруководителей объединенной редакции.
Нынешний руководитель объединенной редакции Игорь Тросников будет назначен на должность заместителем генерального директора РБК.
В 2017 году экс-глава «Почты России» Дмитрий Страшнов вошел в совет директоров РБК.