Видеокамеры могут появиться на пляжах России

Замглавы российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук предложил установить видеокамеры на пляжах и причалах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, камеры видеонаблюдения позволят оперативно пресечь попытки взять на борт судов больше пассажиров, чем имеется спасательных средств.

Он также отметил, что на небольшие прогулочные судна должна быть распространена система контроля, которая действует в отношении морского флота.

Иначе говоря, если судно находится в плохом техническом состоянии, то ему не разрешают выйти из порта.

Кроме того, эксперт предложил увеличить штрафы за нарушение правил безопасности на прогулочных суднах.

«Нарушения должны стать экономически невыгодными. Недобросовестные владельцы прогулочных судов должны быть вытеснены с рынка», — подчеркнул Ковальчук.

В начале июля прогулочный катер перевернулся в Черном море. Двое пассажиров погибли. Как отмечается, на затонувшем катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек.