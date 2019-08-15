В Microsoft прослушивают записи пользователей, пишут СМИ

Корпорация Microsoft после обновления политики конфиденциальности может прослушивать записи своих пользователей, пишет Vice.

Как отмечает издание, в обновленной версии соглашения прописывается, что компания может собирать и анализировать данные от голосового помощника Microsoft Cortana и Skype Translator.

Подчеркивается, что сбор сведений происходит в автоматическом и ручном порядке.

«Это может включать в себя транскрипцию аудиозаписей сотрудниками Microsoft с учетом процедур, разработанных для защиты конфиденциальности пользователей», — говорится в разделе часто задаваемых вопросов компании.

Известно, что в Microsoft уже отреагировали на эту информацию. В корпорации заявили, что сотрудники «иногда занимаются изучением контента».

Ранее сообщалось, что украинец украл у Microsoft более $10 млн.