Замминистра связи России посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в ней содержится непроверенная информация.
«Не пользуйтесь «Википедией», получите двойку», — подчеркнул Волин.
Он также добавил, что материалы на этом ресурсе постоянно правятся, в том числе заинтересованными лицами.
В связи с этим, подчеркнул Волин, «Википедию» не надо воспринимать как энциклопедию.
Ранее сообщалось, что в России захотели создать аналог «Википедии».