Замминистра связи России посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ней содержится непроверенная информация.

«Не пользуйтесь «Википедией», получите двойку», — подчеркнул Волин.

Он также добавил, что материалы на этом ресурсе постоянно правятся, в том числе заинтересованными лицами.

В связи с этим, подчеркнул Волин, «Википедию» не надо воспринимать как энциклопедию.

Ранее сообщалось, что в России захотели создать аналог «Википедии».