В Минкомсвязи оценили развитие технологии 5G в России

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин рассказал о развитии технологии 5G в России. Об этом передает РИА «Новости».

По его мнению, быстрого развития и роста технологии 5G в России пока ждать не стоит.

Волин сообщает, что на данный момент операторы мобильной связи отбили свои затраты только по 2G.

Замминистра также отмечает, что по 3G и 4G — это еще предстоит сделать.

Ранее стало известно, что технология 5G заработает в Москве до конца 2019 года в пилотном режиме. Она станет достпуна в определенных местах столицы.