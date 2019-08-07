В работе Instagram произошли сбои
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В работе приложения Instagram произошли сбои. Об этом сообщает downdetector.
Отмечается, что наибольшее количество жалоб получено от пользователей с Восточного побережья США,
Уточняется, что проблемы начались около 11.00 (18.00 по мск).
Кроме того, с неполадками в работе социальной сети столкнулись Великобритания, Германия и Франция. В России жалобы поступают из Москвы.
Заявляется, что проблемы возникают в основном при просмотре ленты (около 73%), а также при просмотре историй (около 18%).
Ранее сообщалось, что в работе мессенджера Facebook произошел очередной сбой.