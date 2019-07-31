О расследовании против Ассанжа в Швеции рассказал посол

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что срок давности обвинений в сексуальных домогательствах против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа уже истек, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что расследование дела по обвинению в изнасиловании продолжается

«Насколько я знаю, шведский прокурор просит о беседе с Ассанжем в Великобритании. Следствие по самому тяжелому обвинению – в изнасиловании – продолжается. Что касается более легких обвинений – в сексуальных домогательствах – то их срок давности уже истек», — заявил Эриксон.

По его словам, экстрадиции Швеция не просила.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

Сейчас он находится в тюрьме в Великобритании.