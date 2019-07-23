В Госдуме отреагировали на идентификацию пользователей e-mail

В Госдуме прокомментировали законопроект, внесенный сенатом на рассмотрение, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты. Об этом сообщает RT.

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что эффективность законопроекта сложно оценивать. Он добавил, что основное количество спама идет из-за рубежа, где используются сервисы электронной почты тех компаний, которые находятся за территорией России.

Депутат добавил, что законопроект выглядит сомнительно, так как не исключены «потери почтовых сервисов при потере номера мобильного телефона».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации.