В Mail.ru отреагировали на законопроект об идентификации владельцев почты

В Mail.ru Group назвали неуместным и избыточным новый законопроект о запрете иметь электронную почту без идентификации, которая будет проходить с использованием номера мобильного телефона.

Вице-президент и технический директор Владимир Габриелян заявил «Газете.Ru», что предполагает существенные неудобства для пользователей.

«Законопроект неуместен и избыточен», — заявил он.

Габриелян уверен, что он дискриминирует российских игроков рынка, поскольку компании понесут дополнительные издержки.

Он отметил, что зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства и нет предпосылок, что нововведения как-то изменили бы данную практику.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации.