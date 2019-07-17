В правительстве высказались об объединении электронного паспорта с заграничным

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта... Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
РИА Новости

Новый электронный паспорт в России не будет совмещен с заграничным, рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский.

По его словам, производитель новых паспортов будет исключительно российским, однако конкретных компаний-разработчиков назвать отказался.

Дизайн электронного паспорта на данный момент не утвержден.

«Сейчас представлен прототип. Дизайн еще не утвержден», — пояснил Извольский.

На вопрос о двух версиях нового документа, которые ранее публиковались в СМИ, — с чипом и без, он ответил, что концепция рассматривается только с чипом.

«Сейчас паспорт гражданина Российской Федерации в едином исполнении. Правильно? И вряд ли несколько различных видов паспортов приемлемы. Поэтому концепция будет только одна. Как и во всем, как и с заграничными паспортами, например», — ответил Извольский.

Ранее стало известно, когда Россия перейдет на электронные паспорта.