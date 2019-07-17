В правительстве высказались об объединении электронного паспорта с заграничным

Новый электронный паспорт в России не будет совмещен с заграничным, рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский.

По его словам, производитель новых паспортов будет исключительно российским, однако конкретных компаний-разработчиков назвать отказался.

Дизайн электронного паспорта на данный момент не утвержден.

«Сейчас представлен прототип. Дизайн еще не утвержден», — пояснил Извольский.

На вопрос о двух версиях нового документа, которые ранее публиковались в СМИ, — с чипом и без, он ответил, что концепция рассматривается только с чипом.

«Сейчас паспорт гражданина Российской Федерации в едином исполнении. Правильно? И вряд ли несколько различных видов паспортов приемлемы. Поэтому концепция будет только одна. Как и во всем, как и с заграничными паспортами, например», — ответил Извольский.

Ранее стало известно, когда Россия перейдет на электронные паспорта.