Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.

Об этом сообщила глава агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.

Отмечается, что россияне массово лишились возможности зарегистрировать брак, и факт рождения или смерти родных.

Как уточнили в ЗАГС, проблема появилась накануне и вскоре должна быть устранена.

Граждан попросили проявить терпение.

Ранее стало известно, что система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России.