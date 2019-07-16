Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России
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В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Об этом сообщила глава агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.
Отмечается, что россияне массово лишились возможности зарегистрировать брак, и факт рождения или смерти родных.
Как уточнили в ЗАГС, проблема появилась накануне и вскоре должна быть устранена.
Граждан попросили проявить терпение.
Ранее стало известно, что система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России.