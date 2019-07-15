Microsoft неприятно удивит пользователей своих сервисов

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Brian Snyder/Reuters

Компания Microsoft намерена удалять старые учетные записи своих пользователей.

Как отметили в компании, избавляться от ннактивных аккаунтов будут, если они заброшены в течение 5 лет.

Это пропишут в пользлвательском соглашении.

Нововведение вступит в силу с 30 августа.