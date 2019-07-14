Обстрелянный «112 Украина» пытаются сломить хакеры

Сайт телеканала «112 Украина», который вчера 13 июля обстреляли из гранатомета, работает с перебоями. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что проблемы были вызваны мощной DDoS-атакой на ресурс.

Кроме того, хакеры, чьи личности пока не установлены, также попытались взломать административную панель портала 112.ua.

Сотрудники интернет-ресурса принесли извинения читателям в связи с перебоями.

Предполагается, что хакерская атака связана с политикой против телеканала «112 Украина».

Ранее сообщалось, что обстрелянный «112 Украина» снял с эфира фильм Оливера Стоуна.