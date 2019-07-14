Обстрелянный «112 Украина» пытаются сломить хакеры
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Сайт телеканала «112 Украина», который вчера 13 июля обстреляли из гранатомета, работает с перебоями. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что проблемы были вызваны мощной DDoS-атакой на ресурс.
Кроме того, хакеры, чьи личности пока не установлены, также попытались взломать административную панель портала 112.ua.
Сотрудники интернет-ресурса принесли извинения читателям в связи с перебоями.
Предполагается, что хакерская атака связана с политикой против телеканала «112 Украина».
Ранее сообщалось, что обстрелянный «112 Украина» снял с эфира фильм Оливера Стоуна.