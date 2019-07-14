Эксперты объяснили парализацию крупнейшей навигационной спутниковой системы

Причиной поломки и остановки работы крупной навигационной спутниковой системы Galileo могут быть ошибки в программном обеспечении спутников из наземного комплекса управления. С таким предположением выступил главред журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко, передает РИА «Новости».

По его словам, спутники вышли из строя из-за неверного программирования во время сеанса связи.

«Неполадки связаны, скорее всего, с наземным комплексом управления», — подчеркнул Крейденко.

Стоит отметить, что такого же мнения придерживается член-корреспондент российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. Он напомнил, что несколько лет назад системы ГЛОНАСС вышли из строя из-за таких же ошибок.

«Это напоминает ситуации с самолетами компании Boeing. Столкновение разных культур - инженерной и программистской», — сравнил Ионин.

Заключая, он посоветовал людям использовать несколько навигационных систем.

Ранее сообщалось, что сломалась крупнейшая навигационная спутниковая система.