Фотографии миллионов людей утекли в Сеть

Компании без ведома людей составляют базы данных с изображениями их лиц, которые потом распространяются по интернету. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что уже существует обширная система идентификации людей с использованием технологии распознавания лиц. Для ее работы нужны базы данных с фотографиями. Их пополняют снимками из социальных сетей, служб знакомств, фотохостингов и изображениями с наружных камер наблюдения.

По информации издания, сейчас передачу баз данных с фотографиями и системами распознавания лиц не контролируют.

Ранее сообщалось, что Google запустил в России сервис по распознаванию лиц на снимках.