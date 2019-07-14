Фотографии миллионов людей утекли в Сеть
close
Компании без ведома людей составляют базы данных с изображениями их лиц, которые потом распространяются по интернету. Об этом пишет издание The New York Times.
Сообщается, что уже существует обширная система идентификации людей с использованием технологии распознавания лиц. Для ее работы нужны базы данных с фотографиями. Их пополняют снимками из социальных сетей, служб знакомств, фотохостингов и изображениями с наружных камер наблюдения.
По информации издания, сейчас передачу баз данных с фотографиями и системами распознавания лиц не контролируют.
Ранее сообщалось, что Google запустил в России сервис по распознаванию лиц на снимках.