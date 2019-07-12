Twitter раскрыл причину парализации работы
В соцсети Twitter сообщили, что сбой и парализация работы в сервисе произошла из-за новых изменений в настройках.
В компании не стали вдаваться в подробности, лишь уточнив, что речь идеи об «изменении настроек внутренней конфигурации».
«Скучали?», — написано в официальном аккаунте твиттера после восстановления багов.
Ранее сообщалось, что сбой парализовал Twitter.
Уточняется, что сбои начались в 21.46 мск.
Причем на технические неполадки пожаловались, в основном, жители США, Японии, Бразилии и некоторых стран Европы.