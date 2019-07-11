Как избежать взрыва аккумулятора смартфона, рассказали в Роскачестве

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты рекомендуют пользоваться фирменными зарядками, не допускать перегрева аппарата, например, не оставляя его под прямыми лучами солнца или под подушкой.

Не следует запускать энергоемкие игры во время зарядки аккумулятора, так как это создаст дополнительную нагрузку.

Также желательно не носить смартфоны в заднем кармане, так как может произойти механическое повреждение.

Стоит помнить, что неудачные падения телефона также могут привести к взрыву.

Если аккумулятор все же начал гореть, то нужно вытащить из розетки зарядку, не прикасаясь к гаджету.

Следует перекрыть доступ к устройству, например, бросив смартфон в воду или накрыв его.

Если взрыв не удалось предотвратить, и реакция уже началась, то нужно быстро бросить телефон в место, где он не причинит вреда.

Ранее сообщалось, что в Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона.