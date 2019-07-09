Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

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Kacper Pempel/Reuters

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка.

Жертвами мошенников зачастую становятся россияне, использующие мобильные устройства при оплате.

Оттуда деньги воруют из-за низкой киберграмотности и неосторожности пользователей.

Также россияне лишаются средств из-за потери гаджетов и кражи.

Кроме того, 60% граждан теряют накопления из-за психологических приемов злоумышленников.

Эксперты отметили, что единственный способ избежать такой статистики — повышать киберграммотность населения.