Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
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Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка.
Жертвами мошенников зачастую становятся россияне, использующие мобильные устройства при оплате.
Оттуда деньги воруют из-за низкой киберграмотности и неосторожности пользователей.
Также россияне лишаются средств из-за потери гаджетов и кражи.
Кроме того, 60% граждан теряют накопления из-за психологических приемов злоумышленников.
Эксперты отметили, что единственный способ избежать такой статистики — повышать киберграммотность населения.