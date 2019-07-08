WP: ФБР незаконно получило данные миллионов американцев

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Иммиграционная и таможенная полиция США и ФБР получили данные миллионов американцев без их ведома. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, ведомства используют базы данных водительских прав для системы распознавания лиц.

Как отмечается, ФБР получила «лица» миллионов американцев без их согласия.

При этом ведомство использует полученную информацию для наблюдения за жителями США.

Ранее сообщалось, что в Сан-Франциско запретили технологию распознавания лиц.