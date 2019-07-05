Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку из-за низких продаж iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, речь идет о неустойке в размере $683 млн.

Уточняется, что Samsung заключила с Apple контракт, согласно которому та должна была поставить определенное количество OLED-дисплеев на iPhone.

Но Apple закупила меньше дисплеев, чем планировала в связи с невысоким спросом на iPhone. Для их создания и используются OLED-дисплеи от Samsung.

Ранее сообщалось, что Apple напугала владельцев Macbook.