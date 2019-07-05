Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн
close
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку из-за низких продаж iPhone. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, речь идет о неустойке в размере $683 млн.
Уточняется, что Samsung заключила с Apple контракт, согласно которому та должна была поставить определенное количество OLED-дисплеев на iPhone.
Но Apple закупила меньше дисплеев, чем планировала в связи с невысоким спросом на iPhone. Для их создания и используются OLED-дисплеи от Samsung.
Ранее сообщалось, что Apple напугала владельцев Macbook.