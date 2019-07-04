Россиян напугали влиянием 5G на здоровье

Минздрав и Минкомсвязи намерены изучить влияние 5G на здоровье человека, прежде чем технология заработает в России, сообщают «Известия».

Уточняется, что работы займут больше года. Также сообщается, что опасность излучения проверят на животных.

«По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения», — говорится в сообщении.

Исследование позволит определить безопасный для людей уровень излучения.

Ранее СМИ назвали сроки начала тестирования 5G в России.