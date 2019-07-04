Россиян напугали влиянием 5G на здоровье
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Минздрав и Минкомсвязи намерены изучить влияние 5G на здоровье человека, прежде чем технология заработает в России, сообщают «Известия».
Уточняется, что работы займут больше года. Также сообщается, что опасность излучения проверят на животных.
«По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения», — говорится в сообщении.
Исследование позволит определить безопасный для людей уровень излучения.
Ранее СМИ назвали сроки начала тестирования 5G в России.