Парализована работа Facebook, Instagram и WhatsApp

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой, сообщает сайт Downdetector.

По данным на 17.00 мск, на сбой в Facebook пожаловались более 3,5 тыс. человек, на Instagram — почти 7 тыс. пользователей. Менее всего пользователи сетовали на сбой в Whatsapp, их было около 1,6 тыс. человек.

Больше всего пользователи в работе Facebook жаловались на то, что не загружаются картинки (81%). Люди также возмутились тем, что в Instagram не обновляется лента новостей (89%). Около 75% пользователей Whatsapp сообщили о том, что они не могут отправлять и получать сообщения.

Ранее сообщалось, что «Википедия» сломалась.