Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения

Минкомсвязи занимается развитием идеи о том, что производителям смартфонов придется обязательно устанавливать российские приложения перед выставлением на продажу в России. Об этом сообщает «Ведомости».

Ведомством разработан проект соответствующих поправок в законе о связи. Они будут опубликованы для публичного обсуждения в ближайшие дни.

Отмечается, что раньше Минкомсвязи скептически выражалось об эффективности применения таких норм. Сейчас представители ведомства отказались от комментариев.

Кроме того, поправки повторяют представленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в начале года проект.

По мнению издания, реализация поправок может привести к уходу из России крупных игроков, в том числе Apple.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начал тестировать свою социальную сеть.