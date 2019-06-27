В России назвали главный источник киберугроз

США являются основным источником кибератак на информационные объекты РФ, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США, маскируя свою деятельность представляет себя жертвой кибератак, называя Россию их источником.

При этом он отметил, что Вашингтон для отвлечения внимания от своей деятельности «пытается убедить всех, что США являются, чуть ли не единственной жертвой» кибератак.

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