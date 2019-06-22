Опасную уязвимость нашли в электронной почте

Опасная уязвимость в приложении Outlook для Android была выявлена компанией Microsoft. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

Как отмечается, специалисты нашли уязвимость в автоматической системе сортировки писем. Злоумышленники могли воспользоваться уязвимостью, получив данные пользователей после отправки определенных писем.

Microsoft выпустил обновленную версию приложения, в которой устранил все недочеты, говорится на сайте.

Ранее стало известно, что на клавиатуре появится новая кнопка впервые за 25 лет.