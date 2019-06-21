Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

«На странице социальной сети «полыхает» флешмоб по мотивам одной из популярных публикаций», — сказал Ампелонский.

По его словам, в флешмобе участвуют многие компании и пользователи соцсети.

Он также добавил, что темой флешмоба стала маскировка «нецензурной брани» в СМИ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.

21 июня в официальной твиттере Роскомнадзора появился «нецензурный ответ» на вопрос одного из пользователей соцсети.