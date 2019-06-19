Apple переносит производство из Китая из-за торговых войн

Корпорация Apple намерена перенести до 30% производства из Китая в другие страны из-за усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином, передает ТАСС.

Руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам. Им была поставлена задача оценить затраты на возможный перенос производства в другие страны.

Отмечается, что около 90% всей продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге.

Количество рабочих мест, так или иначе связанных с Apple в Китае, достигло 5 млн. Из них 1,8 млн человек заняты в разработке программного обеспечения и приложений для операционной системы iOS.