Telegram запускает функцию геочата
Разработчики мессенджера Telegram объявили о предстоящем запуске функции геочатов, сообщают «Известия».
Отмечается, что чаты с привязкой к местности будут доступны пользователям Android, iOS и десктопных платформ после обновления приложения.
Помимо объединения пользователей в чаты по геопозиции добавится и совпадение по интересам.
Создать беседу сможет любой человек, которому нужно будет придумать тематику геочата, определить свое местоположение и допустимый радиус геолокации для других собеседников — от 100 м до 6 км.
История сообщений в таких беседах будет доступна всем вступившим в чат пользователям вне зависимости от даты отправки сообщений.