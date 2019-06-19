Telegram запускает функцию геочата

Разработчики мессенджера Telegram объявили о предстоящем запуске функции геочатов, сообщают «Известия».

Отмечается, что чаты с привязкой к местности будут доступны пользователям Android, iOS и десктопных платформ после обновления приложения.

Помимо объединения пользователей в чаты по геопозиции добавится и совпадение по интересам.

Создать беседу сможет любой человек, которому нужно будет придумать тематику геочата, определить свое местоположение и допустимый радиус геолокации для других собеседников — от 100 м до 6 км.

История сообщений в таких беседах будет доступна всем вступившим в чат пользователям вне зависимости от даты отправки сообщений.