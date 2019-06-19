Россиян предупредили о наступлении эры цифрового терроризма

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил о том, что в стране наступает эра цифрового терроризма, который может быть сопоставим с уровнем угрозы от оружия массового уничтожения. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что интернет среда стала для террористов и мошенников основным полем осуществления своей преступной деятельности.

Коков также отметил, что Сеть является опасным сегментом и порождает высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов, несмотря на свои положительные аспекты.

По оценкам ряда экспертов, в Сети насчитывается примерно 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов.

Ранее сообщалось, что в Москве откроется Международный конгресс по кибербезопасности.