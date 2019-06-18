Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных об атаках на РФ

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Президент США Дональд Трамп в твиттере потребовал от The New York Times раскрыть источник данных об американских кибератаках США на электросети России.

«Они должны немедленно раскрыть свои источники», — написал Трамп.

По его словам, статья NYT об атаках США на Россию является «фейковой».

Он также добавил, что газета получила эту информацию из «фальшивых» источников.

Ранее сообщалось, что в Кремле допустили возможность кибервойны США против России.