Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных об атаках на РФ
Президент США Дональд Трамп в твиттере потребовал от The New York Times раскрыть источник данных об американских кибератаках США на электросети России.
«Они должны немедленно раскрыть свои источники», — написал Трамп.
По его словам, статья NYT об атаках США на Россию является «фейковой».
Он также добавил, что газета получила эту информацию из «фальшивых» источников.
Ранее сообщалось, что в Кремле допустили возможность кибервойны США против России.