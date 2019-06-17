Назван план на случай внешней угрозы Рунету

Роскомнадзор раскрыл план действий по изоляции Рунета в случае внешней угрозы. Проект приказа опубликован на сайте ведомства.

Ведомство поясняет, что внезапная внешняя агрессия будет называться переходом в режим «централизованного управления сети связи общего пользования».

В такой ситуации направлять трафик за пределы страны будет запрещено. Исключение составит связь между пользователями из Калининграда и остальной России, а также связь между посольствами.

В остальных случаях весь обмен трафиком будет происходить с использованием средств, находящихся на территории России.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.