Visa и PayPal решили вложиться в криптовалюту Facebook
Visa, Mastercard, PayPal и Uber выступят инвесторами в криптовалюту Facebook. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, компании готовы инвестировать по $10 млн в криптовалюту Libra.
Как отмечается, Facebook рассчитывает привлечь около $1 млрд на поддержку своей валюты.
При этом соцсеть не намерена полностью контролировать криптовалюту.
Ранее сообщалось, что Facebook хочет платить за просмотр рекламы своей криптовалютой.