Visa и PayPal решили вложиться в криптовалюту Facebook

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Visa, Mastercard, PayPal и Uber выступят инвесторами в криптовалюту Facebook. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, компании готовы инвестировать по $10 млн в криптовалюту Libra.

Как отмечается, Facebook рассчитывает привлечь около $1 млрд на поддержку своей валюты.

При этом соцсеть не намерена полностью контролировать криптовалюту.

Ранее сообщалось, что Facebook хочет платить за просмотр рекламы своей криптовалютой.