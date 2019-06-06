На «Коммерсант» составили протокол за разглашение секретной информации

Начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина заявила, что в отношении издания «Коммерсант» составлен протокол за разглашение сведений, которые являются государственной или другой тайной, охраняемой законом. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, издание, скорее всего, привлекут к административной ответственности.

«Протокол мы составили, а вот суд уже сам решит, судебный вопрос», — добавила Денискина.

Ранее сообщалось, что «Коммерсанту» грозит иск за злоупотребление свободой информации.

За такое правонарушение газета может заплатить от 400 тыс. до 1 млн руб.