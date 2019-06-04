«Яндекс» ответил на требование ФСБ получить переписки россиян

В компании «Яндекс» прокомментировали данные о том, что ФСБ якобы хочет получить доступ к перепискам россиян. Об этом говорится в заявлении, поступившем в «Газету.Ru».

В компании отметили, что независимо от того, что их сервисы находятся в реестре организаторов распространения информации, это не подразумевают передачу ключей для расшифровки.

Кроме того, исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей, подчеркнули в компании.

«Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — заключили в «Яндексе».

Ранее сообщалось, что ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к перепискам россиян