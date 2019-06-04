Эксперт отреагировал на данные о запросе ФСБ ключей шифрования у «Яндекса»

«Яндекс» может тайно передавать ФСБ переписку россиян. Об этом заявил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета ГД по информполитике Евгений Лифшиц, передает РИА «Новости».

До этого в СМИ появилась информация, что сотрудники ФСБ хотели получить доступ к данным «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска». Но компания отказала им.

По мнению Лифшиц, «Яндекс» не признается в том, что передает ключи шифрования Федеральной службе безопасности. Компания может делать это тайно и выборочно.

«Когда что-то очень серьезное, «Яндекс» будет идти навстречу [ФСБ]», — добавил Лифшиц.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать данную информацию, заявив, что компания «работает в полном соответствии с действующим законодательством».