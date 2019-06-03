Против Facebook могут начать антимонопольное расследование, пишут WSJ

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Федеральная торговая комиссия (ФТС) CША получила право возглавить возможное антимонопольное расследование против американской компании Facebook. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что ФТС США уже ведет в отношении Facebook расследование о нарушении политики конфиденциальности.

Сообщается, что ФТС получила такие полномочия на фоне намерения правительства США проверить главные технологические компании страны на предмет нарушения конкуренции.

Ранее на CNN отчитали Facebook за отказ удалять «неправильные» видео.