Ассанж готов приехать в Швецию, заявил адвокат

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Адвокат Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием по делу об изнасиловании, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, Ассанжу нечего скрывать по этому делу.

«Очень важно, что сегодня шведский суд решил не арестовывать Ассанжа. Потому что нет необходимости привозить его сюда, потому что они могут отказаться от обвинений снова», — сказал Самуэлльссон.

Он добавил, что возвращение Ассанжа в Швецию — это «очень большой вопрос», который необходимо решать шаг за шагом.

Ранее сообщалось, что суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа по делу об изнасиловании.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.