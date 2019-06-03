YouTube, PayPal и Gmail парализованы по всему миру из-за аварии в «облаке» Google

YouTube, PayPal и Gmail стали недоступны по всему миру из-за отключения Google Cloud. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, проблемы с «облаком» Google затронули пользователей в США, Европе и в Южной Америке.

Как отмечается, в Google заявили, что причиной отключения «облака» стала перегрузка сети.

При этом в компании пообещали в ближайшее время восстановить работу сервиса.

Ранее сообщалось, что в работе Google произошел сбой.