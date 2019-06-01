Ресурсы ЕГЭ атаковали хакеры, заявили в Рособрнадзоре

Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам 31 мая и 1 июня, хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших ЕГЭ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Рособрнадзор передал материалы по хакерским атакам на ресурсы ЕГЭ в правоохранительные органы для последующей работы.

«Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, средства противодействия атаке позволили сохранить работу серверов и доступ к ним для специалистов Рособрнадзора и пользователей.

Ранее российские школьники высказали свое мнение о ЕГЭ.