Минюст США проверит поиск Google на соответствие антимонопольным законам

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Источники проинформировали о том, что американский Минюст начнет антимонопольное расследование в отношении Google Alphabet Inc. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По их словам, этот шаг может означать новый уровень в проверке соответствия деятельности поискового гиганта нормам.

Как отмечается, в 2013 году Федеральная торговая комиссия проводила подобное расследование в отношении Google, но оно было закрыто. Однако в течение последних недель отдел Минюста, специализирующийся на антимонопольных законах, собирает материалы по поводу соответствия деятельности поисковика законодательным нормам.

Ранее сообщалось, что Google уничтожил амбиции Huawei стать лидером в мире смартфонов.