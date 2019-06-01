Минюст США проверит поиск Google на соответствие антимонопольным законам
Источники проинформировали о том, что американский Минюст начнет антимонопольное расследование в отношении Google Alphabet Inc. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По их словам, этот шаг может означать новый уровень в проверке соответствия деятельности поискового гиганта нормам.
Как отмечается, в 2013 году Федеральная торговая комиссия проводила подобное расследование в отношении Google, но оно было закрыто. Однако в течение последних недель отдел Минюста, специализирующийся на антимонопольных законах, собирает материалы по поводу соответствия деятельности поисковика законодательным нормам.
Ранее сообщалось, что Google уничтожил амбиции Huawei стать лидером в мире смартфонов.