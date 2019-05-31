Financial Times узнала об ответном ударе Huawei по США

Китайская компания Huawei предприняла первые меры после скандала с США, руководство приказало своим сотрудникам отменить встречи с американцами, на которых могут обсуждаться технологические вопросы, а всех американских сотрудников, работающих в штаб-квартире, попросили уехать обратно в США, пишет газета Financial Times.

Ответные меры китайского техногиганта происходят на фоне напряженности между США и Китаем в области торговли и технологий. В мае министерство торговли США внесло компанию в черный список.

Американцы, работающие в области исследований и разработок в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне, были отправлены обратно в США еще две недели назад, указывает FT.

Руководство Huawei обвиняет Вашингтон в том, что они раскалывают технологический мир, а также обосновывают это своими подозрениями в отношении шпионажа и кражи IP-адресов. Кроме того, эти опасения подпитываются страхом США перед расширяющимся технологическим лидерством Китая, считают в компании.

Ранее Китай пообещал отомстить США за Huawei.