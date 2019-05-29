Спикер конгресса США попрекнула Facebook Россией за отказ удалять её «пьяное» видео

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Facebook в том, что компания отказывается удалять видео, на котором она якобы выглядела пьяной. Об этом сообщает KQED News.

Пелоси заявила, что компания «лжет публике» и допускает попытки вмешательства в выборы.

«Они доказали — не убирая то, что, по их мнению, является ложным, — что они были добровольными участниками российского вмешательства в наши выборы», — отметила Пелоси.

В Facebook прокомментировали слова Пелоси. В компании подчеркнули, что значительно сократили количество появлений видео в новостных лентах пользователей и добавили надпись на видео «запись является ложной».

Ранее Facebook оправдывался за «пьяное» видео спикера конгресса США.