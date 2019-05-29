Сроки начала тестирования 5G в России узнали СМИ

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Российская Государственная комиссия по радиочастотам 5 июня рассмотрит вопрос о выделении операторам частот для тестирования сотовой связи 5G, передает iz.ru со ссылкой на связанный с Госкомиссией источник.

По его словам, на заседании будет предложено выделить операторам частоты в диапазоне 25–29,5 ГГц. В случае, если Госкомиссия одобрит выделение частот, тестировать 5G в России начнут уже в конце этого лета.

При этом отмечается, что данное предложение не предполагает использование частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, без которых, по данным издания, полноценное функционирование 5G невозможно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить американцев 5G.