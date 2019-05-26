В Госдуме предложили удалять страницы мертвых людей из соцсетей

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил удалять из соцсетей страницы умерших пользователей. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, на настоящий момент в соцсетях находится около миллиона страниц, чьих владельцев уже нет в живых. Их аккаунтами могут воспользоваться злоумышленники, считает депутат.

«Найти таких преступников практически невозможно», — отметил Вострецов.

В связи с этим он предложил блокировать страницы, которые не используются на протяжении трех месяцев, а через год эти страницы должны автоматически удаляться.

При этом он добавил, что, если близкие умерших не хотят, чтобы такие страницы удалялись, то их можно было бы маркировать как памятные страницы.