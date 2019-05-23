В Кремле отреагировали на запуск шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на запуск британского ток-шоу с изображающим Владимира Путина мультипликационным персонажем в качестве ведущего. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам чиновника, про президента России написано много литературы, также созданы куклы, карикатуры и шаржи.

«Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры», — сказал Песков.

Он добавил, что российский лидер не хочет походить на карикатурные образы.

Ранее британская вещательная компания «Би-би-си» анонсировала новую программу, ведущим которой станет анимированный президент России Владимир Путин.