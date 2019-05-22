В Китае назвали «экономической травлей» действия США против Huawei

Глава китайского МИДа Ван И заявил, что действия американской стороны против компании Huawei являются «типичной экономической травлей». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Ван И, США используют государственную силу для оказания беспричинного давления на частную китайскую компанию.

«Использование США государственной силы... представляет собой типичную экономическую травлю», — отметил Ван И.

Ранее сообщалось, что США ослабили давление на Huawei.

Также стало известно, что Google прекращает сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования компании Китая.