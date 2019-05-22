NYT: США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию

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Администрация американского лидера Дональда Трампа может ввести ограничительные меры в отношении еще одной китайской компаний — Hikvision, которая является крупным производителем систем видеонаблюдения. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, если это произойдет, то китайская компания попадет в черный список Соединенных Штатов.

Согласно изданию, именно вера администрации Трампа в то, что Китай представляет экономическую, геополитическую и технологическую угрозу, может стать причиной таких мер.

Сама компания заявляет, что ее продукция дает пользователям возможность отследить передвижения людей в стране по их чертам лица, характеристикам тела или походке.

Издание уточняет, что американские чиновники уже в ближайшие недели могут принять окончательное решение.

Ранее сообщалось, что Huawei попала в черный список минторга США.

Однако после этого минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.