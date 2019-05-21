Сбой произошел в работе Skype

Пользователи из разных стран, в том числе из России, пожаловались на сбой в работе мессенджера Skype вечером во вторник, 21 мая. Об этом сообщает портал Downdetector.

Согласно информации портала, половина из поступивших жалоб указывает на проблемы с входом в аккаунт. Кроме того, другая половина сообщений указывает на плохую работу самого сайта.

Уточняется, что жалобы относительно сбоев поступили от жителей из Британии, Германии, Италии, США, Японии, России и других стран. Причем от москвичей поступило больше всего жалоб.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе Google.