Названа причина увольнения журналистов «Коммерсанта»

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Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин назвал причину увольнения специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, журналисты нарушили стандарты редакционных правил издания.

Он также добавил, что группа журналистов из отдела политики «Ъ» покинула издание из «соображений ложной солидарности».

Желонкин подчеркнул, что не имеет никаких претензий к данным журналистам.

Ранее сообщалось, что журналисты «Коммерсанта» массово покинули издание.